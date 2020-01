Cade in casa e resta immobilizzata: novantenne salvata dopo ore dalla polizia locale e dai vigili del fuoco

E' rimasta a lungo sul pavimento senza potersi muovere, chiusa in casa dopo essere caduta: salvata una anziana di 90 anni a Soriano nel Cimino (Viterbo). A intervernire dopo l'allarme la Polizia locale e i vigili del fuoco.



L’episodio si è verificato oggi poco prima di mezzogiorno, dopo che ai centralini dell'emergenza è arrivata la segnalazione, da parte di alcuni vicini di casa, dell’anziana che non rispondeva più. Sul posto prima è intervenuto il personale della polizia locale e, subito dopo, i vigili del fuoco di Viterbo, insieme a un ambulanza del 118.



I pompieri sono riusciti ad aprire la porta, che era rimasta chiusa dall’interno con un chiavistello, e a portare soccorso alla signora di 90 anni, che è stata trovata distesa a terra. Subito dopo è stata trasferita al pronto soccorso dell’Ospedale di Belcolle, a Viterbo, per le cure del caso. © RIPRODUZIONE RISERVATA