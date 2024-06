Mercoledì 12 Giugno 2024, 05:20

Consumato dall’acqua salata e ferito dai continui sbalzi contro scogli e natanti. Così ieri mattina è stato trovato sulla spiaggia di Tarquinia il cadavere di un uomo. La scoperta è avvenuta nella mattina, un residente della cittadina che stavano facendo una passeggiata sulla spiaggia in località Spinicci ha ritrovato a pochi metri dalla riva il corpo ormai irriconoscibile di un uomo.



L’ALLARME

Immediatamente è scattato l'allarme e gli inquirenti stanno tentando di ricostruire la dinamica dei fatti che hanno portato alla morte dell'uomo. Dalle prime notizie sembra si tratti di un cittadino rumeno caduto una settimana fa da un traghetto salpato da Civitavecchia e diretto in Spagna. Nel tratto di spiaggia dove è stato rinvenuto il cadavere sono subito arrivati gli agenti del Commissariato di tarquinia e il medico legale. Raccolti i primi elementi hanno trasferito il corpo in obitorio per gli esami post mortem. L’autopsia sarà infatti in grado di fornire dettagli importanti per ricostruire l’accaduto. Per permettere agli investigatori di fare tutti i rilievi e gli accertamenti la spiaggia è rimasta transennata per l’intera mattinata.



LE INDAGINI

Le indagini del commissariato di Tarquinia, coordinato dalla Procura di Civitavecchia, sono appena iniziate. Gli investigatori infatti non escludono alcuna ipotesi. L’uomo, di circa 40 anni, è stato identificato nel primo pomeriggio di ieri. Si tratterebbe di un camionista che si trovava a Civitavecchia per lavoro. Probabilmente è salito a bordo del traghetto per raggiungere la Spagna dove avrebbe avuto un incarico lavorativo. Ma al porto spagnolo non è mai arrivato. Il suo viaggio è terminato a poche miglia dalla costa laziale. Qui poco dopo la partenza sarebbe subito finito in acqua. Per essere ritrovato cadavere diversi giorni dopo.



LE IPOTESI INVESTIGATIVE

Le indagini, coordinate dalla procura, vanno avanti e si concentrano su tutte le possibili piste. Il quesito senza risposta è come l’uomo sia finito in mare aperto. Se si sia trattato di un gesto volontario, di un fatale incidente o la peggiore delle ipotesi di un omicidio.

Tre piste, al momento, tutte aperte.

Gli inquirenti, nelle prossime ore, ascolteranno dei testimoni. Uomini e donne che si trovavano a bordo con lui. Nel frattempo il medico legale, arrivato ieri mattina per l’ispezione cadaverica sulla spiaggia, lavorerà all’autopsia per stabilire la causa della morte. La relazione sarà fondamentale per indirizzare le indagini.

Anche se sembrerebbe l’ipotesi che avrebbe preso più credito possa essere quella del tragico gesto volontario. Il 40enne si sarebbe lanciato dal traghetto da solo.