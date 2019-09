Cacciatore impallinato a Vulci, trasportato in codice rosso all'ospedale

Un cacciatore questa mattina è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Tarquinia dopo che è stato raggiunto da un colpo di fucile durante una battuta di caccia.



Secondo quanto appreso l'uomo, di circa 70 anni di Roma, stava svolgendo l'attività venatoria con un compagno in una zona boschiva nei pressi del parco naturalistico e archeologico di Vulci, quando all'improvviso è stato impallinato da un colpo pervenuto da lontano.



L'amico lo ha immediatamente soccorso e trasportato al pronto soccorso più vicino, dove i medici lo hanno subito preso in cura. Il cacciatore avrebbe riportato ferite al volto, al torace e alle braccia, ma non sarebbe in pericolo di vita. La dinamica dell'incidente è al vaglio degli agenti del commissariato di Tarquinia, che dovranno ricostruire i fatti per accertare le responsabilità del caso.