Caccia al cinghiale: cade nel burrone dopo aver sparato. È gravissimo

Grave incidente di caccia a Gallese. Un uomo di 67 anni, Giuseppe Massa, è caduto in un dirupo riportando ferite e fratture in varie parti del corpo. Dai primi accertamenti, a provocare lo scivolone potrebbe essere stato lo sbilanciamento causato dal contraccolpo del fucile, con il quale l'uomo ha sparato contro un cinghiale mentre si trovava sul ciglio della scarpata. Il rinculo dell'arma potrebbe avergli ha fatto perdere l'equilibrio, così da rotolare fino in fondo alla scarpata che era alle sue spalle.

Massa, che è pensionato ed è residente a Gallese, dopo essere stato soccorso è stato trasferito con l'eliambulanza all'ospedale San Camillo di Roma. Non è in pericolo di vita, ma le sue condizioni per le fratture riportate sono considerate molto serie dai sanitari del policlinico romano. L'incidente è accaduto intorno alle 12,30 in località Falceti, poco distante dall'area industriale gallesina. In quel momento era in corso una delle tante battuta di caccia al cinghiale, che in questo periodo si susseguono una dietro l'altra. A dare l'allarme gli altri compagni che erano con lui per la stessa battuta. Quest'ultimi gli hanno portato i primi soccorsi e nello stesso tempo hanno avvisato i vigili del fuoco, i carabinieri e il 118, che in pochi minuti sono tutti arrivati sul posto e sono scattate le operazioni di recupero. Una volta che il cacciatore è stato stabilizzato, sopra la barella, è stato trasferito a bordo dell'elicottero che lo ha portato nell'ospedale della capitale. E la notizia dell'incidente in pochi minuti ha fatto il giro del paese. Nei giorni scorsi a Faleria, sempre nel corso di una caccia al cinghiale, un uomo di 60 anni della provincia di Roma è stato colto da infarto mentre si trovava nella boscaglia.

Ugo Baldi

