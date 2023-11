Mercoledì 22 Novembre 2023, 08:48

LA SOCIETÀ

Un problema di partita Iva per un pagamento dilazionato in corso di 72.000 euro. Questo il motivo per cui palazzo dei Priori non ha affidato lo stadio Rocchi alla FC Viterbo. Ma il colpo di scena arriva proprio sul finale della conferenza stampa tenuta dal presidente della società Roberto Valeri, dai due patron Francesco Torroni e Gianni Patrizi e dall'avvocato Tonino Ranucci davanti a diversi tifosi. Leggendo in tempo reale le dichiarazioni nella conferenza stampa tenuta in precedenza dalla sindaca Chiara Frontini, che affermava «affideremo lo stadio Enrico Rocchi alle società che ne faranno richiesta» il presidente della FC Viterbo Roberto Valeri alle 19,25 ha immediatamente inviato una Pec al Comune facendo la richiesta dello stadio di via della Palazzina per le partite casalinghe di campionato.«Avremmo voluto fare un regalo ai tifosi viterbesi per far disputare al Rocchi un derby sentito come quello di domenica prossima contro il Civitavecchia - ha detto Torroni - ma non ce lo hanno permesso». Se il problema era la partita Iva la FC ha detto di aver proposto ale comunale di poter procedere all'affidamento tramite un'altra società viterbese tra cui anche la Asd Grandori del parroco della Grotticella Don Pino Curre. «Ho saputo che la cosa non è andata a buon fine perché la sindaca ha affermato che don Pino non mi piace», ha detto lo stesso sacerdote alla conferenza.«A giugno - ha spiegato Valeti - siamo stati contattati dall'avvocato Ranucci per dare vita ad un sogno, partecipando alla manifestazione di interesse. Dopo l'apertura della gara c'è stato il problema con la Regione superato grazie ai consiglieri Sabatini e Panunzi. Il 30 ottobre doveva chiudersi la gara, ma il 2 novembre ci è stata chiesta un'integrazione. Il problema quindi è stata la nostra partita Iva con una dilazione 72.000 euro. Il 15 novembre, per un problema formale, ci è stato detto che non era possibile procedere all'affidamento». Tra le società papabili per utilizzare il Rocchi c'è la Viterbo FC di Santa Barbara.Paolo Graziotti