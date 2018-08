C'è il progetto per la riconversione della centrale Enel di Montalto

di Marco Feliziani

“Marina della Tuscia”. Lo hanno chiamato così il progetto turistico che andrà a prendere il posto della centrale termoelettrica Alessandro Volta a Montalto di Castro.

Enel Produzione e Studio Amati Architetti hanno firmato una lettera di intenti a seguito dell’ultimo incontro della commissione giudicatrice sulla procedura Futur-e, il programma dell’azienda elettrica per riconvertire il polo industriale in riva al mare. Si tratta di oltre duecento ettari in località Pian dei Gangani, dove è stato realizzato dagli architetti un rendering che illustra l’altra faccia della medaglia, ovvero un porto turistico con centinaia di posti barca, un cantiere navale, campi da golf, e tutto attorno attività commerciali, centri sportivi e strutture ricettive.

Niente più caldaie turbogas, piloni energetici ma soprattutto addio alla grande ciminiera che secondo sempre il progetto sarà «il simbolo della riconversione, che diventerà anche uno spazio per videoproiezioni a disposizione per diverse funzioni, da quella informativa a quella artistica o commerciale». Insomma, si tratta di uno studio ambizioso con un investimento di milioni di euro che potrà offrire nuove opportunità per il territorio.

