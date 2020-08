© RIPRODUZIONE RISERVATA

C'è l'accordo per l'arrivo di Alessandro Rossi in prestito dalla Lazio. Mentre a breve l'organigramma della Viterbese si dovrebbe arricchire di nuovi dirigenti. Dopo il tampone effettuato lunedì mattina, l'attaccante era ieri mattina allo stadio Enrico Rocchi: qui ha incontrato il presidente Marco Romano. Dopo l'accordo con la società gialloblù, Rossi raggiungerà i suoi nuovi compagni venerdì mattina a Cascia.L'attaccante del 97, che è viterbese di nascita, ha fatto benissimo con le giovanili della Lazio: nella stagione 2016/17 ha realizzato 24 reti in 22 partite. Nel campionato scorso ha giocato in serie B con la maglia della Juve Stabia. In precedenza, sempre nella serie cadetta, aveva militato anche con Salernitana e Venezia. Quello con la squadra gialloblù sarà per lui il primo campionato in serie C. Nel 3-5-2 adottato dal nuovo tecnico Agenore Maurizi, dovrebbe giocare nella coppia d'attacco insieme a Mamadou Tounkara, già suo compagno di squadra nelle giovanili della Lazio.La Viterbese sta continuando, nel frattempo, la preparazione in Umbria. «Sono arrivati dei ragazzi nuovi - ha detto Il centrocampista Stefano Antezza, al secondo anno consecutivo in gialloblù - in gran parte giovani che ci stanno dando una mano. Stiamo lavorando bene. La scorsa stagione è finita male, perché si è bloccato tutto a causa della pandemia. Noi speravamo di tornare a giocare, ma non è stato possibile. Ora Stiamo ripartendo col piede giusto». La squadra, insieme allo staff tecnico e dirigenziale, sarà sottoposta oggi al test sierologico e venerdì nuovamente al tampone.Per quello che riguarda le nuove figure in dirigenza, nelle scorse ore c'è stato un contatto tra il presidente Marco Romano e l'ex dirigente gialloblù Ferdinando Ciambella, che ha lasciato la società di via della Palazzina a maggio del 2011 quando la Viterbese era nel campionato di serie D, dopo una militanza iniziata agli inizi degli anni 90 sotto la presidenza di Angelo Deodati. Per ora si è trattato solamente di un contatto conoscitivo e i due dovranno tornare a sentirsi nei prossimi giorni. Nel caso in cui si dovesse arrivare a un accordo, Ciambella dovrebbe ricoprire ruolo di direttore generale lasciato libero da Diego Foresti, andato a Catanzaro insieme all'ex tecnico Antonio Calabro.C'è da riempire anche la casella relativa al direttore sportivo e la Viterbese ha già avviato i contatti con il giovane Francesco Pistolesi. Quest'ultimo è già stato a visionare gli allenamenti della squadra a Cascia, nei giorni scorsi, e potrebbe essere annunciato a breve. Finora ha sempre lavorato tra i dilettanti, avendo ricoperto la carica di direttore sportivo a Morolo, Arce, Sora a Palestrina. Con ogni probabilità, alla Viterbese lavorerebbe a stretto contatto con il consulente di mercato Franco Zavaglia.