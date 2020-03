Buste esplosive nel Viterbese, controlli in tutti gli uffici postali

Ritrovata nel centro di smistamento delle Poste Italiane di Ronciglione (Viterbo) una seconda busta esplosiva. Sul posto sono intervenuti gli artificeri dei carabinieri. Altri accertamenti e verifiche sono in corso nei centri di smistamento di Viterbo e di Civita Castellana dalla notte scorsa, dopo l'episodio avvenuto a Fabrica di Roma.

Qui un plico è esploso mercoledi e una donna è rimasta ferita dopo aver aperto una busta postale "imbottita" utilizzata per spedire materiale delicato. L’episodio si è verificato poco prima delle 20 nell 'appartameto di una palazzina in via della Mola, dove la donna risiede con il marito. Quest'ultimo è un agente della polizia penitenziaria in pensione.

La busta era stata recapitata nel pomeriggio. L'episodio è ritenuto analogo a quelli precedenti - al capogruppo della Lega a Torino - e a Roma, col quinto pacco bomba inviato a un portiere che lavora a Ponte Milvio.

Nell'esplosione la donna è rimasta ferita seriamente a una

mano e a un braccio e una scheggia l'ha colpita al volto. Successivamente è stata trasferita con un ambulanza del 118 al pronto soccorso dell’ospedale di Civita Castellana.

Ultimo aggiornamento: 11:08

