Busta esplosiva a Fabrica di Roma, ferita una donna: ipotesi pacco bomba

Una donna è rimasta ferita per l'esplosione di una busta postale a Fabrica di Roma (Viterbo). L’episodio si è verificato poco prima delle 20 nel cortile di una palazzina in via della Mola, dove risiede con il marito. Quest'ultimo è un agente della polizia penitenziaria in pensione.

Sono ancora sul posto i soccorritori. Dai primi riscontri, sembra che la busta che è esplosa sia stata trovata a terra dalla signora. Nell'esplosione la donna è rimasta ferita seriamente a una mano e a un braccio. Successivamente è stata trasferita con un ambulanza del 118 al pronto soccorso dell’ospedale di Civita Castellana.

Subito dopo che è scattato l’allarme sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Fabrica e i colleghi della compagnia civitonica. Sono state ascoltate alcune persone per tentare di fare luce su quanto accaduto.

Ultimo aggiornamento: 21:03

