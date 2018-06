Bus urbani al collasso, la metà sono fuori uso. L'azienda si scusa con gli utenti

Francigena costretta a lasciare a piedi molti viterbesi. Ne sa qualcosa Silvana che da Pianoscarano prende i pullman gialli per andare al lavoro: «Sta diventando impossibile usare i mezzi pubblici in città. Pare che molti siano rotti e in giro ce ne sono pochissimi: le corse saltano e noi restiamo ad aspettare». E dalla società che gestisce il servizio confermano tutto: su 32 mezzi attualmente in carico, la metà sono fermi perché rotti.



«Cerchiamo di fare il possibile per garantire il servizio ma non sempre ci riusciamo. Quella di giovedì scorso è stata una giornata nera, partita malissimo. Poi col passare delle ore siamo riusciti a tappare qualche buco ma la verità è che siamo stati abbandonati da tutti e la situazione è davvero critica», conferma il direttore di esercizio.



Il motivo di una simile situazione è semplice: il parco mezzi in media ha 20 anni. Alcuni addirittura sono del 1982. E uno del 1977 è stato da poco donato al museo di La Spezia «perché mi vergognavo a mandarlo in giro», rivela il funzionario. Bus così datati necessitano di manutenzione continua ma, spesso non si riescono nemmeno a trovare i pezzi di ricambio perché fuori produzione e ci si arrangia. E nei prossimi mesi la situazione si farà ancora peggiore. «Ben 11 mezzi su 32 al 31 dicembre saranno rottamati perché euro zero, quindi non potranno più circolare».



Il paradosso è il bando di gara effettuato per l'acquisto di 4 nuovi mezzi che darebbero un po' di ossigeno al vetusto parco mezzi, ma che è fermo in attesa di aggiudicazione definitiva. «Eravamo in attesa di un aumento di capitale sociale da parte del Comune che però non c'è mai stato: siamo bloccati da aprile. Per di più, i corrispettivi chilometrici che ci vengono riconosciuti non sono sufficienti per coprire gli investimenti necessari, visto che un mezzo costa in media 240mila euro», spiega la società.



In vista del riavvio del nuovo anno scolastico la preoccupazione dentro la società è altissima. «Anche se avvenisse un miracolo e potessimo sbloccare la gara domani, servirebbero almeno sette mesi per terminare le procedure, quindi i mezzi arriverebbero nel 2019». Una buona notizia però c'é: «Abbiamo appena firmato il nuovo contratto per la manutenzione full-service e speriamo di rimettere presto in giro qualche mezzo. E, intanto, chiederemo un confronto col nuovo sindaco Giovanni Arena affinché - conclude il responsabile - prenda in mano la situazione che sta diventando imbarazzante e di cui ci scusiamo con gli utenti».



