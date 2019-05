Buongiorno ceramica: il racconto della Città dei Papi attraverso opere antiche e contemporanee

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La ceramica racconta la Città dei Papi. Grazie a una serie di iniziative, racchiuse sotto il titolo "Buongiorno Ceramica", in svolgimento sabato 18 e domenica 19 maggio, promosse dall'assessorato comunale allo Sviluppo economico, alla Cna di Viterbo e Civitavecchia, alla Fondazione Carivit, all'Università della Tuscia, al Liceo artistico "Orioli", alle associazioni "Pandora Artiste Ceramiste" e "I magazzini della Lupa".Il via sabato, alle 10,30, all'ingresso del cortile di Palazzo dei Priori. Nella sede comunale è stata allestita una estemporanea di decorazione e forgiatura ed esposizione dei lavori degli studenti dell'istituto "Orioli" e la mostra "Contemporary ceramic art in the room" con opere degli artisti Mirna Manni, Alfonso Talotta, Carla Francucci, Daniela Lai. In Sala Regia, alle 11, sarà presentata la guida "Le Città della Ceramica", a cura dell'omonima associazione e del Touring Club Italiano.L'evento "Botteghe aperte" consentirà di raccontare Viterbo attraverso "Il grande Tarocco" di Cinzia Chiulli; la produzione in Zaffera di Daniela Lai; una tegola con la riproduzione del caratterstico profferlo.«L'iniziativa - ha detto Alessia Mancini, assessore allo sviluppo economico del Comune di Viterbo - è una finestra aperta su tradizioni antiche, un’opportunità per vedere da vicino come si crea un’opera di artigianato artistico e comprenderne il valore. È un pezzo della nostra storia messa a disposizione di tutti da chi continua a tramandarla».Secondo Luigia Melaragni, segretaria della CNA di Viterbo e Civitavecchia, «Botteghe aperte rappresenta un pilastro di Buongiorno Ceramica. E grazie anche al riconoscimento di Viterbo come città di antica e affermata produzione ceramica, ottenuto alla fine del 2017 dal Ministero dello Sviluppo Economico, contiamo di vedere ancora più fermento e presenza di botteghe».Info intero programma: pagine fb Comune di Viterbo Informa e Visit Viterbo e su www.buongiornoceramica.it/city/viterbo