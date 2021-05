Buone prassi e innovazioni in Procura, se ne parla col sottosegretario alla giustizia Franco Paolo Sisto

Buone prassi e innovazioni in Procura, se ne parla oggi col sottosegretario alla giustizia Franco Paolo Sisto. Questa mattina al Palagiustizia di Viterbo saranno presentate le procedure innovative messe in campo dalla Procura. Presenti all’iniziativa anche il vice capo dipartimento dell’organizzazione giudiziaria Lorenzo Del Giudice, un rappresentante della Procura generale, il procuratore capo di Viterbo Paolo Auriemma, presidente facente funzioni del Tribunale Eugenio Maria Turco. Durante l’iniziativa saranno presentati i magistrati e i dirigenti della Procura e del Tribunale di Viterbo. Interverranno anche il presidente dell’Ordine degli avvocati Stefano Brenciaglia, quello della Camera penale Roberto Alabiso quello di Aiga Angelo Poli.

Il sostituto procuratore Stefano D’Arma parlerà della situazione attuale e delle prospettive del

processo penale telematico nella Procura di Viterbo. Una procura all'avanguardia nelle nuove tecnologie. L'appuntamento è per questa mattina alle 11 al Tribunale di Viterbo.

