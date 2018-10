Bullicame, strigliata dal prefetto al sindaco Arena: «E' inagibile, il Comune che fa?»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Oggetto: concessione mineraria di acqua termominerale denominata Bullicame. Il prefetto Giovanni Bruno tira le orecchie a Palazzo dei Priori. Dopo aver ricevuto lamentele, ha scritto al sindaco Giovanni Arena, al vice sindaco Enrico Maria Contardo, all'assessore Claudia Nunzi e al segretario generale Annalisa Puopolo, per chiedere cosa è stato fatto per far tornare il sito fruibile. Intanto si allungano i tempi per la chiusura del pozzo San Valentino, visto che la gara per l'apertura del Sant'Albino non è stata ancora fatta.Il Bullicame è a secco da anni, la scorsa estate alcuni vandali hanno inoltre danneggiato tutte le vetrate a protezione della callara. Erano stati subito annunciati i lavori, ma ancora non se n'è fatto nulla. Giovedì scorso, in commissione, l'assessore ha lamentato la penuria di fondi trovati al suo insediamento: appena 17 mila euro. Con l'avanzo di amministrazione adesso sono stati portati a 40 mila. Ma il prefetto ora chiede lumi all'amministrazione.«Pervengono lamentele scrive - in merito alla non fruibilità pubblica dell'area del Bullicame a causa della mancata sostituzione dei pannelli di vetro che circondano la struttura, in quanto sito sensibile per la presenza della caldara». Non solo: il prefetto tocca anche il tema delle telecamere. «Risulta ancora inattivo l'impianto di videosorveglianza, il cui funzionamento risulta indispensabile per scongiurare il perpetrarsi di atti vandalici, analoghi a quelli verificatisi lo scorso mese di giugno».Insomma: area inutilizzabile e senza neanche le necessarie misure di sicurezza «necessarie per la particolarità del sito», citato anche da Dante Alighieri nella Divina Commedia. Da qui la richiesta del prefetto di «conoscere le determinazioni assunte al fine di far cessare la situazione di inattività creatasi». I tempi per rivedere il sito al suo antico splendore però si allungano. Perché il pozzo Sant'Albino va messo a gara prima di chiudere il San Valentino. Altrimenti le Terme Salus, che pure hanno causato il problema nel 2014, si troverebbero senza acqua. Il dirigente Mara Ciambella, però, ora in pensione ma in servizio fino a pochi giorni fa, non ha avviato la procedura.