Bruciano copertoni ed eternit e incendiano una pineta: arrestati

Avevano appiccato il fuoco a vecchi copertoni e altri rifiuti pericolosi, ma le fiamme si sono propagate fino a investire una pineta. In due sono stati arrestati dai carabinieri.



E' accaduto ieri sera a Tarquinia, dove una pattuglia è intervenuta dopo avere visto una nube di fumo provenire dalla località “Poggio della Birba”. Arrivati sul posto i militari hanno sorpreso in piena attività due giovani di Vetralla, di 24 e di 31 anni: stavano bruciando parecchi rifiuti pericolosi, tra cui copertoni usati, materiale plastico e manufatti in eternit. Ma le fiamme avevno poi finito per colpire, bruciandola, una parte di 1000 metri quadri di pineta sottoposta a vincolo paesaggistico.



L’intera area veniva sottoposta a sequestro per circa 2000 mq mentre l’incendio veniva successivamente domato. I due fermati sono stati immediatamente arrestati per incendio boschivo e combustione illecita di rifiuti pericolosi, e sottoposti al regime degli arresti domiciliari

Venerd├Č 27 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:56



