Mercoledì 22 Maggio 2024, 05:20

Altro giro, altre medaglie. Ottimo risultato per gli allievi del Giardino di Filippo Agriland - F'sstables al concorso nazionale A5* di salto a ostacoli, che si è svolto al centro ippico Regno Verde di Narni nello scorso fine settimana. Le ragazze e i ragazzi sotto la guida dell’istruttore federale Filippo Mochi hanno ottenuto risultati importanti, in termine di crescita, di rapporti con i loro cavalli e anche di ottime prestazioni.

Margherita Gasbarri e Lady vincono la LB80 di venerdì e sabato e arrivano in terza posizione la domenica. Iolanda Cuccioletta e Gringo vincono la L70 di domenica. Sara Coretto e Robus vincono la L60 della gara di venerdì ed ottengono un ottimo esordio nelle loro prime L70. Melissa Spaccini con Summer-time secondo posto nella L60 di venerdì e sabato ed anche per loro super esordio nelle L70. Anita Primi e Tich posizione nella L60 di venerdì ed ottimo esordio nelle L70 di sabato. Stefano Cesarini e Demetra zero penalità nella L80. Viola Guglielmi con Biscotto al loro debutto finiscono con un bel percorso nella L40.

Tutti i ragazzi hanno ottenuto inoltre ottime percentuali nella categoria Dressage E60 di giovedì prendendo tutti la firma per il brevetto.

Esordio anche per i giovani Ciao Levisto e Tornado con dei bei percorsi netti rispettivamente nelle categorie di 5 e 4 anni. Gli allievi del Giardino di Filippo Agriland - F'sstables sono già pronti per il prossimo appuntamento.