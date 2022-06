Boxe: Giulio Cinelli e Marco Pace, due stelle grazie alle Fiamme Oro

Il pugilato nella Tuscia ha due nuove stelle grazie alle Fiamme Oro. A Pescara, dove si sono svolti alcuni match tra Italia e Francia, hanno brillato nella selezione azzurra il ventenne Giulio Cinelli di Orte, categoria 64 chili, e il diciasettenne di Tarquinia Marco Pace, categoria 57 chili. Il primo ha vinto ai punti su tre riprese, il secondo è stato sconfitto ai punti al termine di un confronto molto equilibrato. Cinelli, guardia destra, fidanzato con Alessandra, ha iniziato a incrociare i guantoni con l'associazione Dama Fitness, dove per la prima volta è salito sul ring a 18 anni e ha vinto due confronti in un torneo regionale.

«E' una passione che coltivo da piccolo. Ricordo che alla prima esperienza - dice - ho perso solo nell'atto finale del torneo». Poi è passato con il gruppo sportivo della Polizia di Stato, sotto la guida di Carmine Cirillo e Dario Vangeli. Qui fino ad ora ha disputato altri quattro incontri in pochi mesi vincendone due. «E' bella esperienza continua mi trovo bene, va sempre meglio ma devo migliorare nella guardia. Punto alle finali regionali di categoria». A Pescara oltre a Cirillo all'angolo era presente anche il tecnico azzurro Michele Cardarella. «E' stata una bella serata di sport - ha detto Cirillo - organizzata nei minimi dettagli con match equilibrati e di livello. La rappresentanza francese ci ha molto impegnati tanto da perdere, come squadra, per 4 a 3. Siamo molto soddisfatti delle prestazioni, è stata un'ottima occasione per far fare ai nostri atleti un'esperienza internazionale»