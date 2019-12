Botti di Capodanno contro l'assessore. L'opposizione: «Chiarisca tutto al consiglio comunale o si dimetta»

«Spieghi tutto o si dimetta». Tertium non datur, per l'opposizione. L'assessore Marco De Carolis di nuovo nel mirino per il concerto di Capodanno con il duo Morselli-Cirillo, uscito come indiscrezione sul web prima ancora che venisse scritto un atto qualsiasi. E adesso che gli atti ci sono Massimo Erbetti (M5S), Giacomo Barelli (Forza civica) e Luisa Ciambella (Pd) pensano che per il titolare di cultura e turismo sia arrivato il momento di farsi da parte.

Il 12 novembre in aula l'assessore aveva spiegato che c'erano diverse proposte per la notte di San Silvestro, tra cui quella del duo, ma nulla era deciso. Invece la richiesta di Morselli e Cirillo è arrivata solo dieci giorni dopo. «E' uno scandalo - dice Erbetti - dove sono le proposte di cui parlava? Le tiri fuori. Pensavo che dopo l'interrogazione l'arrivo del duo non fosse più un'opzione praticabile. Anche per un minimo di apparenza. Invece ce li ritroviamo: senza vergogna». Da qui l'invito a De Carolis a farsi da parte.

«E' veggente? Parla con la Madonna di Medjugorie come Salvini? Ha avuto contatti diretti con gli organizzatori? Dimostri che ci sono le mail di cui parlava o si dimetta perché inadeguato». Durissimo anche Barelli. «In questa giunta - commenta - c'è una sensazione di generale impunità. E si urtano pure se qualcuno li richiama al rispetto delle norme. Rifiuti, Natale, Capodanno: c'è un deficit di legalità e trasparenza, fanno ciò che vogliono pensando che non si possano fare neanche domande».

In quel consiglio del 12 novembre anche il collega di partito, Luigi Maria Buzzi, aveva chiesto all'assessore di togliersi dall'imbarazzo smentendo la notizia. «Parliamo di 60 mila euro e non ci vogliono spiegare? Non è possibile che noi, come consiglio comunale, un mese fa già sapevamo chi li avrebbe presi - rileva Barelli - in assenza di ogni atto. Il Comune non è loro, mi auguro che chi deve intervenire intervenga. De Carolis si dovrebbe dimettere perché ha mentito al consiglio».

Capodanno prossimo, ma anche passato, per Ciambella. «Dopo un mese ancora non ho avuto le carte su quello dell'anno scorso, sempre poco chiaro spiega la dem ma vedo che De Carolis si è messo sulla stessa strada. Questo è l'ennesimo casino con la stessa modalità sciatta. E speriamo solo sciatta». Anche da qui parte la richiesta di dimissioni. «L'assessore è inadeguato, non perde occasione per dare il peggio di sé. Non avrà mai il coraggio di dimettersi - conclude - ma sta al sindaco mantenere un minino di dignità per rispetto della città».



Ultimo aggiornamento: 11:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA