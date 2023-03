Lunedì 27 Marzo 2023, 04:55

Botte in campo al termine di una partita di calcio del campionato provinciale under 15. A suonarsele di santa ragione, però, non sono stati i ragazzini delle due squadre, ma alcuni loro genitori: un pessimo esempio per tutti. Alcuni sono stati portati in caserma dai carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti del caso, e ora rischiano il Daspo, cioè il divieto di accedere alle manifestazioni sportive.

La partita si è disputata a Vasanello, in campo c’erano la squadra locale under 15 e il Castel Sant’Elia. Gli animi erano piuttosto caldi fin dall’inizio, tant’è vero che durante il primo tempo l’arbitro ha espulso un dirigente del Vasanello. Il quale, però, non ha abbandonato il campo. L’incontro è terminato 3-2 a favore della squadra ospite. E a questo punto sono cominciati i problemi. Dalle testimonianze raccolte dai carabinieri - ma è ancora in corso la ricostruzione precisa dei fatti - sembra che il dirigente che era stato espulso (nonché genitore di uno dei calciatori), abbia raggiunto l’allenatore del Castel Sant’Elia e tra i due sia nato un diverbio.

Un diverbio così acceso, che ha coinvolto subito anche i tifosi. I genitori di alcuni calciatori del Castel Sant’Elia sono riusciti ad aprire il cancello e hanno fatto irruzione in campo, per prendere le difese del loro allenatore. Lo stesso, però, hanno fatto i genitori di alcuni giocatori della squadra ospite. Il risultato è stata una zuffa in campo, subito sedata dai carabinieri - chiamati dai presenti - che sono intervenuti con un paio di pattuglie, oltre alla polizia locale. I militari hanno accompagnato in caserma 5-6 persone, tra cui anche l’arbitro, per ascoltarlo come testimone. Sul posto era presente anche un’ambulanza: il personale sanitario ha medicato l’allenatore del Castel Sant’Elia, rimasto ferito in maniera non grave.

«Sono episodi che non dovrebbero accadere mai in una competizione sportiva, specialmente in quelle che coinvolgono i ragazzi - ha commentato il sindaco di Castel Sant’Elia, Vincenzo Girolami -. Senza entrare nel merito delle ragioni di nessuno, con la certezza che in futuro, in una competizione sportiva, prevarranno sempre il rispetto altrui, la gioia del gioco, dello sport e del divertimento». A Vasanello il presidente Alessandro Lanchi ha riunito la società per fare il punto della situazione e decidere quali misure adottare