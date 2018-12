​Botte da orbi in una casa di Bolsena, il presunto aggressore denuncia la "vittima"

Botte da orbi in un casa di Bolsena, il presunto aggressore denuncia la presunta vittima.

La notte tra il 4 e 5 dicembre nel centro di Bolsena un gruppo di ragazzi sarebbe venuto alla mani, dopo un’accesa discussione in un bar. Per due volte i carabinieri sono corsi a sedare gli animi, fino a che la situazione è degenerata. A portare a galla la storia sono state per prime due ragazze aretine che tramite una videodenuncia hanno raccontato di essere state malmenate da due ragazzi stranieri del posto, loro conoscenti, senza una vera ragione.

A raccontare la sua verità, questa volta, è il marocchino 31enne. «Mi chiedevano hashish, ma io non ce l’ho non lo uso. Poi dentro casa, dopo averci invitato, la situazione è degenerata. Ho ricevuto una ginocchiata da dietro».

Il ragazzo ha riportato lesioni e la rottura del cellulare, per cui chiede i danni.

Non solo lamenta anche di ricevere centinaia di messaggi con minacce di morte. Una delle ragazze durante la denuncia aveva raccontato di essere stata brutalmente picchiata mentre uno degli aggressori gridava: «Muori lesbica».

