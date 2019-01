Botte alla moglie davanti ai figli, il giudice all'uomo violento: vietato avvicinarli

La moglie picchiata a più riprese, davanti ai figli. Questi ultimi costretti a restare con lui perché non li faceva mettere in contatto con la madre.

L'ennesimo episodio di violenza di genere ha visto la magistratura disporre la misura cautelare dell'allontanamento dell'uomo dalla sua famiglia. Questo dopo che, nei giorni scorsi, gli agenti della sezione reati contro la persona della Squadra mobile viterbese diretta da Donato Marano - la squadra specializzata sui danni a minori - della questura hanno ultimato le loro indagini. Dalle quali è scaturita la misura del divieto di avvicinamento alla persona offesa, emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale su richiesta della locale procura.Destinatario del divieto è un 40enne ritenuto responsabile dei reati di maltrattamenti e lesioni nei confronti della moglie e dei tre figli minori. Le indagini hanno consentito al personale della seconda sezione della Mobile di ricostruire diversi episodi di violenza fisica, commessi dall'uomo verso la moglie. La donna, durante i litigi, in più occasioni era stata picchiata anche davanti ai figli minori, riportando lesioni giudicate guaribili in diversi giorni.Le violenze dell'uomo erano continuate nonostante la donna avesse manifestato la volontà di separarsi, allontanandosi dall'abitazione coniugale. Nell'ultimo periodo l'uomo, oltre a picchiare ancora la moglie durante gli incontri stabiliti per poter vedere i figli, spesso li tratteneva oltre i termini stabiliti impedendo ai bambini di avere contatti con la madre.Di fronte alle indagini degli agenti di polizia, «pienamente condivise dalla Procura della Repubblica, che hannopermesso di accertare le piene responsabilità penali dell'uomo», il gip del Tribunale ha poi emesso nei suoi confronti la misura cautelare del divieto di avvicinamento. Divieto che riguarda i luoghi frequentati dalla moglie e dai tre figli. Con l'obiettivo di porre fine a una lunga serie di violenze familiari.