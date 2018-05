Boscheti, Rete studenti medi, ai candidati sindaco di Viterbo: «Fate di più per i giovani e la cultura»

di Federica Lupino

«Fate di più per la cultura e i giovani». Febbre da elezioni, Francesco Boscheri (segretario generale della Rete degli studenti medi di Viterbo e provincia) fa appello ai candidati a sindaco dei comuni - Sutri, Valentano, Vallerano, Vignanello e Viterbo - al voto il 10 giugno. «In un clima generale di poca attenzione ai bisogni sociali della popolazione, spicca la quasi totale assenza di azioni poste in essere a sostegno della promozione della cultura e che vadano incontro alle esigenze dei giovani nelle nostre città. In particolare – sostiene - se i maggiori centri cittadini godono di una scarsa offerta culturale, i paesi minori giacciono nella più totale immobilità».



Insomma, la Tuscia non è terra per i ragazzi. «È fondamentale offrire ai giovani una reale alternativa alla strada di quartiere o alla piazza, una alternativa che possa offrire loro una offerta culturale – cineforum, dibattiti, iniziative artistiche – che la scuola in ginocchio dovrebbe ma non può sostenere. Devono essere trovati gli strumenti – propone Boscheri - affinché ogni giovane possa trovare un luogo sicuro dove le sue idee possano trovare terreno fertile per crescere e fiorire, dove si possa confrontare con i propri coetanei e non solo».



Ecco, in sintesi, le proposte della Rete degli studenti medi: potenziamento delle reti wi-Fi e della banda larga; investimenti su biblioteche e iniziative culturali; welfare studentesco con il potenziamento dei servizi; politiche contro la disoccupazione giovanile; aule studio e spazi di aggregazione.

