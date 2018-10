Borseggiatori tra gli scaffali del supermercato, smascherata banda di sudamericani

Ultimo aggiornamento: 16:52

Banda di sudamericani metteva a segno furti, a persone perlopiù anziane, all'interno dei supermercati viterbesi. Sono stati individuati e, in parte arrestati, altri denunciati, due sono latitanti. Gli uomini della Squadra mobile, sezione reati contro il patrimonio hanno identificato gli autori di una serie di borseggi ai danni di anziane donne.I ladri, tre donne e due uomini, di origine sudamericana, erano soliti operare i loro furti all’interno dei supermercati.Con una tecnica identica: accerchiavano la vittima, quasi sempre un’anziana cliente, e con una serie di distrazioni rubavano il contenuto della borsa e i gioielli indossati.Determinanti sono state le riprese video delle telecamere poste all’interno degli esercizi commerciali. Da cui si vede la tecnica utilizzata dai borseggiatori: prima si avvicinano alla cliente, creano appositamente della confusione tra gli scaffali, e successivamente approfittando del poco spazio nella corsia alcuni di loro versano del liquido sulle spalle dell’anziana donna. Così altri fingono di aiutare la vittima a ripulirsi, ma in realtà cercano di sfilarle la catenina ed il contenuto della borsa.Molte le vittime, tutte sentite dalla polizia, a cui hanno dichiarato di non essersi mai accorte di nulla ma di aver notato solamente della confusione tra gli scaffali del supermercato, per la presenza di altre persone che purtroppo non erano in grado di descrivere. Una volta identificati gli autori, la procura di Viterbo - che ha coordinato le indagini - ha avanzato richiesta di adozione di una misura cautelare nei confronti dei cinque indagati. Richieste tutte accolte dal gip del tribunale.La Mobile ha avviato le ricerche delle cinque persone. I due uomini sono stati rintracciati a Roma e sottoposti uno all’obbligo di dimora, e l’altro agli arresti domiciliari; una delle tre donne è stata rintracciata ad Arezzo e condotta in carcere dovendo scontare, oltre agli arresti domiciliari, una condanna per furto risalente al 2015. Le altre due donne sono allo stato latitanti.