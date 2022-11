Borsa del turismo Venezia, successo per le imprese del Bio Distretto della Via Amerina e delle Forre

Le aziende aderenti al Bio-distretto Della Via Amerina - Fattoria Cupidi, Fattoria Lucciano, Azienda Agricola Biologica Sansoni, La Fescennina - Agricola Biologica Sciardiglia, Agriturismo BioBagnolese hanno preso parte BITESP che si è tenuto a Venezia.



La Bitesp è uno tra gli eventi di riferimento per gli operatori italiani del #turismo esperienziale e per gli specialisti dell’incoming di settore, anche grazie al suo format ibrido e alle tante novità che propone per singola edizione.



Arsial e Regione Lazio tramite l’Assessorato al Turismo, prendono parte all’iniziativa con una collettiva di undici realtà agrituristiche del nostro territorio, nell’ambito delle attività di promozione della diversificazione agricola e dell’agriturismo regionale.



Le aziende hanno descritto le attività agrituristiche del Biodistretto nell’ambito dello speech di Dina Maini. La nuova guida “Agriturismi del Lazio”, realizzata da Arsial Regione Lazio, contiene tantissime aziende in Agro Falisco, territorio della provincia di Viterbo distinto per la vocazione agricola e rurale.