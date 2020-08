© RIPRODUZIONE RISERVATA

Primi spruzzi di vetriolo sulla campagna elettorale a Civita Castellana. Da ieri è scattato il tutti contro tutti per accaparrarsi i voti alle comunali, in programma il 20 e 21 settembre. Rifondazione comunista ha lanciato l'idea di un confronto tra i 4 candidati sindaci per alzare ancora di più l'attenzione.Ad accendere la miccia è stato il Pd, con il candidato Domenico Cancilla. Insistendo sul perché il centrodestra civitonico ha abbracciato persone da sempre vicine al centro sinistra. «La sensazione forte ha detto il segretario dem Mattia Catalani - è che si stia ricostruendo una commistione d'interessi trasversali, che non ha il sapore di un'apertura al civismo, ma di una politica vecchia e da superare. Tutto è legittimo, ma certe transumanze fanno pensare che ci sia qualcosa di più dell'adesione ad un progetto politico». La risposta è arrivata come un fulmine da Fratelli d'Italia, casa madre del candidato sindaco Luca Giamperi.«Si tratta di fantasiose esternazioni la replica - perché Andrea Testarelli si è candidato nella lista civica SìAmo Civita e perché ha una stima personale verso il candidato sindaco Luca Giampieri e ne condivide il progetto politico. Nessun interesse trasversale quindi, bensì la dimostrazione di una maturità». Primi colpi di cannone anche del Movimento 5 Stelle, sparati anche qui contro il centro destra. «Prima le presentazioni del candidato sindaco ha detto Maurizio Selli con tanto di baci e abbracci, poi tutto ribaltato a favore di altri candidati frutto probabilmente di logiche politiche complesse, e di assegnazioni delle sedie in quanto a Civita Castellana non possiamo parlare di poltrone . E' uno schiaffo all'intelligenza dei civitonici, trattati come burattini in quanto chiamati ad applaudire l'arrivo di candidati illuminati, per poi applaudire altre figure politiche all'interno di improbabili coalizioni».Rifondazione comunista non è da meno: «Si parla solo di nomi e poltrone da spartirsi dice Yuri Cavalieri - non di progetti e programmi per la nostra città. Per questo invitiamo tutti ad un confronto pubblico».