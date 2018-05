Boom di turisti al Forte Sangallo di Civita Castellana per la Notte dei musei

di Ugo Baldi

In occasione della Notte dei Musei indetta dal Mibact, anche il Forte Sangallo e il Museo archeologico dell’Agro Falisco di Civita Castellana (Viterbo) hanno aperto le porte in notturna, dalle 20 alle 23, registrando un imponente afflusso di visitatori fin dai primi minuti. In tre ore hanno varcato il portone principale del Castello oltre trecento utenti.



Le modalità di fruizione del monumento, con accesso libero e continuo a tutti settori, museali e monumentali, ha consentito di raggiungere alle diverse centinaia di persone che si sono presentate in poco tempo tutti gli affascinati luoghi. Gli operatori del Museo (che hanno tutti aderito volontariamente al progetto, oltre al loro orario di servizio), sapientemente distribuiti lungo i percorsi, hanno indirizzato e regolato i flussi di visitatori che sono continuati senza sosta fino alla chiusura.



Ammirazione e meraviglia le sensazioni espresse all’uscita da tutte le persone arrivate da Roma ma anche da fuori regione che hanno ammirato, passeggiato, chiacchierato e vissuto tutti i meravigliosi scorci che il monumento ed il museo offrono nelle ore notturne. Molte altre decine arrivate troppo tardi sono dovute rimanere fuori, ripromettendosi di tornare di giorno e chiesto la replica di manifestazioni di questo tipo.



Il grande successo per il monumento simbolo di Civita Castellana continua e il trend positivo di incremento del numero dei visitatori, in atto già da diversi anni, si sta consolidando. Al successo hanno contribuito anche le due giornate della manifestazione dedicata alle città delle ceramica con le visite guidate grauite e l'esposizione al Museo della ceramica Casimiro Marcantoni.

Lunedì 21 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:00



© RIPRODUZIONE RISERVATA