A Viterbo boom di nuovi contagi: oggi sono 16 in più. Il totale sale a 95

Ultimo aggiornamento: 13:54

Record di contagiati oggi nela Tuscia: sono sedici i nuovi casi accertati di positività al Covid-19, comunicati dal Policlinico Gemelli alla Asl di Viterbo. Dei nominativi pervenuti, già tutti in isolamento domiciliare fiduciario o in regime di ricovero, 6 sono cittadini residenti, o domiciliati, nel comune di Viterbo, 3 nel comune di Tarquinia, 2 a Marta, 1 a Tuscania, 1 ad Acquapendente, 1 a Grotte di Castro, 1 a Bolsena e 1 a Vetralla. Quattordici dei nuovi accertati stanno trascorrendo la convalescenza nella propria abitazione, gli altri due sono ricoverati presso il reparto di Malattie infettive di Belcolle.A questi pazienti, accertati direttamente dal Team operativo della Asl di Viterbo, occorre aggiungerne altri due: una di Gradoli, ricoverata presso l’ospedale di Terni euna residente a Castiglione in Teverina, attualmente ricoverata presso l’ospedale di Perugia. In totale i casi accertati di coronavirus, residenti o domiciliati nella Tuscia, salgono a 95. Di questi, 65 stanno trascorrendo la convalescenza a domicilio, 20 sono ricoverati a Malattie infettive di Belcolle, 5 in Terapia intensiva Covid-19, 3 all’ospedale Spallanzani. Due sono i pazienti deceduti: la 79enne di Bolsena e la 78enne di Viterbo.Per la totalità dei casi il Team operativo coronavirus (Toc) è a lavoro, in collaborazione con i Comuni, per ricostruire i contatti avuti dai pazienti nelle due ultime settimane al fine di contenere la diffusione del virus e di porre in essere tutte le misure di prevenzione, compresa l'esecuzione dei test ritenuti necessari.Dei 108 tamponi eseguiti nelle strutture ospedaliere o dal Toc, nell’ultima tranche di visite a domicilio effettuate in tutta la provincia di Viterbo, la percentuale di referti di positività si è attestata al 17,5%, in lieve flessione rispetto al 17,6% del giorno precedente.