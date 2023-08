Venerdì 25 Agosto 2023, 05:20

«Molto, molto bene. Abbiamo superato di un bel po’ i livelli del 2019». Fila, cibo, musica, spettacolo. Ma soprattutto solidarietà. Per le cene in piazza dei Facchini di Santa Rosa terzo sold out di fila ieri. E se anche stasera le aspettative non saranno disattese, è probabile che ci scappi «il record assoluto di presenza». Il presidente del Sodalizio, Massimo Mecarini, è soddisfatto: mai un tavolo vuoto finora, con un grande ricambio nel corso delle serate.

Anche la terza, ieri, è stata archiviata con una grande affluenza di pubblico. «Nella prima serata sono stati serviti tra i 900 e i 1000 coperti, mentre ieri mercoledì tra i 1200 e i 1300». In piazza San Lorenzo ieri sera è andata ancora meglio «e stasera ci aspettiamo il botto. Credo che abbiamo stabilito un record assoluto. Alla fine dei conti infatti - dice Mecarini - penso che arriveremo a 6mila persone». La solidarietà quest’anno è rivolta all’associazione Campo delle rose, che si occupa di persone con grave forma di autismo, e alla casa famiglia di Pianoscarano. Ma non sono escluse altre realtà che dovessero aver bisogno di un aiuto.

La serata di mercoledì come per la precedente è stata presentata da Eleonora Taratufolo, coadiuvata dal presidente del Sodalizio Massimo Mecarini, sul palco per la prima esibizione è salita la grande voce di Luisa Stella, che ha cantato i brani “Rosa è qui” e “Cento Facchini”, poi è stata la volta dei RollOver con i brani musicali anni 50/60/70/80.

«Nel corso della serata - spiega il Sodalizio - in piazza c’è stata la pacifica e gioiosa invasione dei coloratissimi partecipanti allo Street Workout, organizzato da Anna Maria Agosti e Rodolfo Valentini, molto bello e toccante è stato il ricordo che il gruppo ha dedicato al celebre cantautore Toto Cutugno padre de “L’Italiano” e di tante altre bellissime canzoni, che purtroppo è scomparso martedì 22 agosto».

Il menù di ieri sera: pasta alla amatriciana, pasta al ragù di agnello, agnello a bujone e fagioli con le cotiche. Infine, il 25 agosto, Pasta alla amatriciana, pasta al ragù bianco, cinghiale a bujone e zuppa di funghi. Tutte le sere, in aggiunta, braciole di maiale, salsicce, pancetta di maiale alla brace, bruschette, pane, formaggi sardo, fagioli ad insalata, patatine fritte, cocomeri, cornetti caldi, acqua minerale, vino bianco e rosso, birra, Coca-cola e caffè. E di contorno la musica degli Extratime, con Fabio Mereu e la sua band.