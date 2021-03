25 Marzo 2021

di Ugo Baldi

(Lettura 2 minuti)







Sui mancati decreti attuativi per l’entrata in vigore del Bonus idrico il Governo Draghi è sempre più sotto accusa nell’area industriale della ceramica di Civita Castellana. Il deputato Mauro Rotelli (Fdi), uno dei promotori dell’emendamento approvato a gennaio, ha chiesto chiarimenti in Parlamento.

Ma anche gli industriali continuano a tenere l’alta l’attenzione per non far cadere nel dimenticatoio un pezzo della finanziaria del 2021, che prevede uno sgravio di mille Euro per chi rinnova il bagno.

“ La misura, sarebbe dovuta entrare in vigore il 1° marzo – ha ricordato nel suo intervento a Montecitorio Mauro Rotelli indirizzato al presidente della Camera - nelle previsioni e avrebbe permesso il risparmio di 414 milioni di metri cubi di acqua all’anno. Le aziende , votate all’innovazione, sono da tempo pronte a recepire tale cambiamento ma, come spesso succede, il provvedimento, di fondamentale importanza, è ancora al palo per la mancanza di approvazione dei decreti attuativi necessari alla sua esecuzione”. Per l’imprenditoria civitonica i ritardi accumulati nell’approvazione non sono più giustificabili e sono attesi poiché darebbero una grossa spinta al mercato interno che da qualche anno viaggia a bassa velocità:

“ E’ assurdo quando sta avvenendo – dice Lorenzo Rossini amministratore delegato della ceramica Azzurra – in questi anni tutte le aziende del comprensorio, si sono adeguate a raggiungere il massimo nel risparmio idrico attraverso investimenti e studi che hanno fatto scuola in tutto il mondo, poi arriva la burocrazia e blocca tutto”. Stesso discorso per Alessio Coramusi amministratore delegato della Ceramica Cielo:

“ Nell’ottica di un Governo che punta sull’economia verde – ha sottolineato – i decreti attuativi vanno approvati con una certa urgenza, oltretutto per quanto mi riguarda quello che del risparmio idrico dovrebbe avere anche una priorità. Stiamo parlando di un tema sensibile alle persone come quello del risparmio idrico che non è certo di secondaria importanza. Questa è una opportunità che non può essere persa sia dal nostro distretto che dagli altri che sono coinvolti”.