Bonucci e la casa stregata: il difensore viterbese vittima dello scherzo de "Le Iene"

Leonardo Bonucci, difensore centrale della Juventus e della Nazionale, sarà protagonista della puntata de "Le Iene", noto programma televisivo di "Italia Uno", in onda domani sera. Il giocatore, infatti, è stato vittima di uno scherzo del programma, incentrato sulla presenza di un fantasma in casa del calciatore nato e cresciuto a Viterbo. Bonucci parlerà con lo "spirito", cercando di capire come fare per farlo sloggiare dalla sua abitazione. Stavolta dunque niente sfida contro gli attaccanti, ma un avversario decisamente invisibile e difficile da marcare. Ultimo aggiornamento: 15:53 © RIPRODUZIONE RISERVATA