Bonucci, da difensore della Juve a scrittore anti bullismo

Andrea è di Firenze, ma vive da poco in Brianza, ed è un ragazzino come tanti altri. Frequenta la seconda media, a scuola se la cava, cerca di non dare pensieri alla mamma, soprattutto da quando il papà, il suo eroe, se n'è andato in cielo troppo in fretta. Il calcio è la sua grande passione (gioca difensore nella squadra della sua cittadina). La Juventus, la sua squadra del cuore. Leonardo Bonucci, il suo idolo. Ed è proprio a lui, al suo amico Leo, che Andrea, in difficoltà perché preso di mira da una banda di bulletti, chiederà aiuto. Una storia di coraggio e amicizia contro le ingiustizie e le prepotenze. Questo racconto fantasioso ma non troppo è maturato nella mente di Leonardo Bonucci, difensore centrale di Nazionale e Juventus che nella giornata di giovedì ha presentato la sua prima fatica letteraria. Una fatica accompagnata dalla prefazione di Walter Veltroni e scritta con il sostegno del giornalista della Gazzetta dello Sport Francesco Ceniti, con il quale Bonucci ha pensato e dato alla luce questo volume di 283 pagine edito da Baldini & Castoldi.Il titolo Il mio amico Leo è tutto un programma e va a toccare un tema delicato come quello del bullismo. Il calciatore viterbese, che è diventato padre per la terza volta nei mesi scorsi, è voluto entrare su una questione che si sviluppa in vari ambiti del vivere quotidiano come la scuola e proprio lo sport. «Il mio amico Leo è un racconto fantastico di una storia che potrebbe essere tranquillamente quella dei nostri figli, di come vincere una battaglia difficile: quella contro il bullismo - spiega attraversa il proprio profilo Instagram il calciatore - ho voluto giocare questa partita insieme al bravissimo Francesco Ceniti perché credo fortemente che una bella storia possa dare coraggio e forza a tutti quei ragazzi che vivono sulla loro pelle la piaga del bullismo».Un bel gol o una bella chiusura difensiva per Leonardo, che oltre alla sensibilizzazione di un tema delicato come quello trattato nel libro ha scelto di sostenere l'associazione Agoponlus con i proventi ricavati dalla vendita del volume che saranno destinati all'associazione genitori oncologia pediatrica.