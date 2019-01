Bonucci, “C'è posta per te”. Domani il calciatore viterbese ospite del programma tv della De Filippi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non dovrà marcare attaccanti pericolosi o evitare di far subire gol alla sua Juventus, ma dovrà resistere all'emozione.Domani sera, il calciatore viterbese Leonardo Bonucci sarà tra gli ospiti del famoso programma televisivo condotto da Maria De Filippi "C'è posta per Te". Lo show targato Mediaset, in onda il sabato sera su Canale 5, vivrà domani la sua seconda puntata stagionale. Una puntata nella quale sarà presente Bonucci, insieme ai due amici e compagni di reparto nella Juve e nella Nazionale: Giorgio Chiellini e Andrea Barzagli.Una serata particolare: ovviamente ancora non è dato sapere chi ha richiesto la presenza del trio juventino, ma sicuramente come di consueto il people show della De Filippi metterà a dura prova la corazza dei propri ospiti e anche quella del calciatore viterbese, nato e crescito a Pianoscarano.Per chi volesse vedere in tv Bonucci elegante e non in versione maglietta e calzoncini appuntamento a domani sera quando ci sarà da consegnare la posta.