Domenica 20 Novembre 2022, 06:00

“Vicino Orsini ci insegna che i sogni si possono concretizzare, anche partendo da una pietra. I bambini ne sono rimasti affascinati”.

A parlare Haydee Palanca, professoressa di Storia dell’arte e docente d'eccezione di un “educational” che si è svolto in due date (l’11 e il 18 novembre) presso le scuole elementari di Bomarzo sulla figura storica dell’illustre cittadino, creatore del Sacro Bosco, ma non solo. L’iniziativa rientra nel progetto “Nel segno di Vicino” realizzato dalla società di marketing e comunicazione “ST Sinergie” in collaborazione con l’amministrazione comunale, in occasione dei 500 anni della nascita del signore di Bomarzo. Oltre alla promozione del territorio, l’altro obiettivo strategico della manifestazione riguarda infatti l’accrescimento culturale della popolazione rispetto al patrimonio storico che Vicino ha realizzato nel territorio.

Tra gli argomenti trattati nella prima lezione: gli stemmi delle famiglie Orsini e Farnese, il matrimonio tra Vicino e l’amata Giulia, la storia di Palazzo Orsini. Nella seconda, invece, approfondimento sul Sacro Bosco. Le lezioni si sono basate su narrazione e immagini.

“E’ stato molto emozionante – spiega Palanca -. I bambini hanno accolto questo intervento didattico con entusiasmo e partecipazione. Tutti sono voluti intervenire con domande e per raccontare quello che già sapevano di Vicino Orsini e potevano condividere”. Per i giovani bomarzesi una sorta di investitura: “Spetterà a loro un giorno conservare e valorizzare questo patrimonio paesaggistico e culturale e farlo conoscere agli altri, per cui loro per primi devono conoscerlo bene”.

La figura di Vicino può affascinare i giovani ancora oggi? “Sicuramente sì. Un personaggio unico e irripetibile, che ha concretizzato un sogno partendo dalla pietra”. Parlare del principe Orsini è servito per fare un excursus su tutti i tesori del territorio, oltre al Sacro Bosco. “Ai ragazzi ho spiegato come gli stessi massi che si trovano qui sparsi avevano già suggestionato altri prima di lui. Qualcuno ci ha realizzato una piramide, altri invece tombe e grotte. Dalla natura sono nate le cascate. Vicino come figlio del suo tempo ha portato avanti questa sorta di tradizione”.

A gennaio l’educational farà tappa delle scuole medie di Bomarzo. In cattedra stavolta il professor Tiziano Gasperoni (laureato in archeologia e docente di storia). In questo caso prevista la realizzazione un video su Palazzo Orsini e sul Sacro Bosco.