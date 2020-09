© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il nuovo sindaco di Bomarzo si chiama Marco Perniconi. Sarà lui a prendere il posto dell'uscente Ivo Cialdea e promette di «far rifiorire» il centro, compresa la frazione di Mugnano in Teverina. Il neo eletto, candidato con la lista Uguaglianza, si è imposto con 671 voti, pari al 61,84 per cento. Prenderà 7 seggi. Dietro a lui Giovanni Lamoratta (lista Cambiamo, 362 voti, il 33,36 per cento, 3 seggi) e Patrizia Farroni (Movimento 5 Stelle, 52, il 4,79, nessun seggio).Perniconi (nella foto festeggia insieme a moglie e figlia) ha 37 anni e di mestiere fa l’operaio. Si aspettava questo risultato? «Eravamo convinti della vittoria – dice - girando in campagna elettorale sentivamo dei ritorni. Ma non avremmo mai pensato che fosse così schiacciante. Questo ci dà più responsabilità nel dover dimostrare le nostre capacità. Il nostro progetto è stato credibile e ci dobbiamo impegnare a onorarlo». Ed è convinto di farcela: «Siamo sicuri di poter realizzare ciò che abbiamo promesso ai nostri concittadini».Lo scarto con Lamoratta è consistente, 309 voti. Alle urne sono andati in 1.125, nessuna scheda contestata, 12 le bianche e 28 quelle nulle. Perché ha vinto? Il nuovo sindaco ha una sua chiave di lettura del risultato. «Ognuno dei componenti della nostra squadra – spiega - si è dimostrato all’altezza della situazione, peccato non possano entrare tutti. Hanno lavorato nelle associazioni e hanno portato avanti contenuti concreti».Perniconi ha già idea di cosa mettere subito in pratica. «La prima cosa che farò da sindaco può sembrare ordinaria – conclude - ma non lo è: sarà restituire decoro a Bomarzo e Mugnano in Teverina. Dobbiamo assolutamente far rifiorire i nostri due centri, che sono gioielli».