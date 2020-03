Ultimo aggiornamento: 12:06

Positivi tre familiari della 79enne di Bolsena, prima vittima di coronavirus nella Tuscia. A darne notizia è il sindaco Paolo Dottarelli su Facebook. «Sono arrivati i primi risultati dei tamponi effettuati ai familiari della nostra cara Anna.Risultano, al momento, tre casi di positività, circoscritti dunque al nucleo familiare di origine. Non dobbiamo andare nel panico, ma rispettare in maniera puntuale le regole imposte dallo Stato. Qualora ci fossero aggiornamenti, ve li comunicheremo», comunica il primo cittadino. Il totale dei contagiati da Covid-19 sale così a 40.La donna, cardiopatica, si è spenta tre giorni fa nel reparto di malattie infettive dell'ospedale di Belcolle, dove era stata ricoverata dopo essersi rivolta al nosocomio di Acquapendente. Gli esperti della Asl sono ancora al lavoro per risalire all'origine del contagio che ha colpito l'anziana e la sua famiglia.