Bolsena, imbroglia il vecchio zio e gli ruba 85 mila euro

Imbroglia lo zio, portandogli via circa 85 mila euro. I carabinieri della stazione di Bolsena hanno denunciato una donna di 35 anni, viterbese, per truffa nei confronti dello zio. Approfittando delle condizioni di salute mentale dello zio, di oltre 80 anni, lo aveva raggirato, facendosi consegnare somme di denaro e assegni. In particolare, la donna gli aveva fatto credere di avere problemi legali, spingendolo a consegnarle il denaro per pagare gli avvocati, denaro che naturalmente teneva per sé. I carabinieri, a seguito di indagine, hanno denunciato la nipote oltre che per

truffa, anche per circonvenzione di incapaci.