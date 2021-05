Cento grammi di hashish nascosti nel barattolo del caffè, nei guai studente di Bolsena. Il ragazzo, non ancora maggiorenne e di buona famiglia, è stato fermato ieri dai carabinieri per un controllo. A insospettire i militari sarebbe stato proprio il barattolo di caffè che il giovane portava a spasso. Sottoposto a perquisizione personale ha tentato il tutto per tutto pur di distogliere l’attenzione dei carabinieri dal suo barattolo.

I militari però non si sono lasciati ingannare e all’interno del contenitore hanno trovato cento grammi hi hashish. Lo stupefacente era ricoperto dalla polvere di caffè. Probabilmente per confondere l’odore ed evitare spiacevoli controlli. Gli investigatori hanno esteso la perquisizione anche alla sua abitazione. Qui hanno trovato altro materiale per il confezionamento, coltelli da taglio e 440 euro in banconote di vari tagli.

Il minore al termine delle attività di polizia giudiziaria ultimate in caserma è stato affidato ai genitori dove è stato accompagnato in misura pre cautelare. Il ragazzo nei prossimi giorni si presenterà al Tribunale dei minori per la convalida. Nel frattempo le indagini dei carabinieri continuano. In base a quanto sequestrato, stupefacente e materiale per il confezionamento, sembrerebbe che il ragazzo fosse coinvolto in un giro di spaccio, probabilmente attratto dai saldi facili.

Per questo i carabinieri nei prossimi giorni setacceranno i contatti e le conoscenze del minore.

