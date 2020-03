Buone notizie per Bolsena dopo giornate difficili sul fronte del coronavirus: sono risultati negativi i 4 tamponi effettuati sui familiari più stretti della 79enne, prima vittima viterbese del contagio. Ieri erano arrivati i primi 3 risultati: positivi al Covid-19 due figli e una nipote dell'anziana. Oggi, invece, per il terzo figlio e altri due nipoti la conferma di non essere stati contagiati. Occorrerà ripetere, invece, il test sul vedovo della donna, un 80enne.

A darne notizia il sindaco Paolo Dottarelli: «Finalmente possiamo tirare un sospiro di solliero. Speriamo di essere riusciti a contenere il contagio, isolando il ceppo. Ma i cittadini non abbassino la guardia: rispettiamo le regole e ne usciremo», dichiara il primo cittadino. Restano in quarantena cinque famiglie, compresi i contatti più stretti dei figli della 79enne.

