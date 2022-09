Mercoledì 14 Settembre 2022, 08:51

Caro bollette, la sindaca Frontini ha annunciato che prima di Natale il Comune di Viterbo stanzierà aiuti economici per le famiglie. Alcuni fondi per tamponare l’emergenza potrebbero arrivare già nelle prossime settimane. Intanto è boom di richieste per i bonus affitto: 478 le domande pervenute a palazzo dei Priori.

“Un paio di settimane fa – ha spiegato Frontini - abbiamo fatto un briefing con l’assessore ai Servizi sociali per quanto riguarda le misure da adottare contro i rincari energetici. Prevediamo di inserire misure ad hoc nell’assestamento di bilancio del 30 novembre, stiamo cercando intanto di comprendere se all’interno dei fondi attualmente esistenti si possa provvedere con una misura tampone. Siamo consapevoli che ci aspetta un autunno caldo e tante situazioni di difficoltà si devono ancora palesare”.

La sindaca è intervenuta ieri durante la seduta del Consiglio comunale in risposta a una interrogazione di Antonella Sberna. La consigliera di FdI ha segnalato che “sugli aumenti in bollette stiamo ricevendo una serie infinta di segnalazioni, ci sarà un’emergenza nuova. Vediamo le realtà parrocchiali e tante altre realtà che cominciano a chiedere aiuto. Se le bollette degli esercizi commerciali sono triplicate, parimenti lo saranno anche quelle delle famiglie”. La consigliera ha poi avvisato che su questo punto il gruppo di FdI “si farà promotore di una apposita iniziativa”.

Dal tema dell’energia si è passati a quello dell’emergenza abitativa. Da tre mesi, infatti, sono scaduti i termini del bando comunale per l’assegnazione dei bonus affitto. A chiedere chiarimenti sempre Sberna: “Si parla di oltre 450 mila euro di aiuti regionali, a questi si sommano altri sussidi. E' fondamentale che queste risorse arrivino ai cittadini in tempi rapidi. Gli uffici sono stati messi nelle condizioni di poter espletare le procedure?”.

“Per il bonus affitto – ha replicato Frontini - è arrivato un numero di domande importanti rispetto agli altri anni: 478 richieste, di queste però circa il 90 per cento necessitava di integrazioni. Alla fine si è scelta la linea inclusiva, sono state cassate solo 31 domande. Ora servono solo i tempi tecnici".

Non soddisfatta la consigliera Sberna che ha chiesto almeno la pubblicazione degli ammessi. "Queste persone hanno diritto di sapere se sono sono ammesse o meno a questo contributo”.