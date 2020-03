Bloccato in auto con mezzo etto di cocaina, arrestato un cinquantenne per spaccio

Fermato in auto con una "spedizione" per il mercato dello spaccio del Viterbese. E' quello che sospettano i carabinieri del nucleo operativo della Compagnia di Civita Castellana (Viterbo), coadiuvati dai colleghi della stazione di Vignanello.



Durante un servizio contro lo spaccio di droga, sulle strade di transito verso Vignanello hanno notato un uomo di circa 50 anni, che appena transitato davanti ai carabinieri, ha manifestato un atteggiamento sospetto e nervoso. Fermata l’auto, è scattata perquisizione a lui alla sua auto. Addosso all’uomo sono stati trovati e sequestrati circa 50 grammi di cocaina.



L'uomo, sospettato di essere uno spacciatore, è stato dichiarato in arresto e, su disposizione dell’autorità giudiziaria, trasferito nella sua abitazione agli arresti domiciliari, in attesa di rito direttissimo. © RIPRODUZIONE RISERVATA