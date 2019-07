Blitz nell'azienda delle griffe false

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dal produttore al consumatore e tutto con un semplice sms. Non è una nuova offerta lancio ma la tecnica, all'avanguardia, messa in atto da una banda di senegalesi che produceva in un laboratorio di Tarquinia merce contraffatta e poi la rivendeva agli acquirenti tramite Whatsapp. Il meccanismo è stato scoperto dai finanzieri del Comando provinciale di Viterbo, su delega della Procura di Civitavecchia, che lunedì mattina all'alba hanno eseguito 30 perquisizioni a Viterbo, Canino, Tarquinia, Montalto di Castro, Montefiascone, Civitavecchia, Schio, Fermo e Bassano del Grappa nei confronti di senegalesi, dediti alla fabbricazione e alla commercializzazione di prodotti di abbigliamento e accessori con marchi contraffatti. L'indagine delle fiamme gialle nasce dopo la scoperta di una vera e propria azienda, attrezzata con macchine da cucire ed altre attrezzature predisposte per l'assemblaggio dei capi contraffatti, all'interno di un appartamento al lido di Tarquinia. I capi contraffatti, con i loghi dei più noti brand della moda come Adidas, Burberry, Chanel, Hogan e Nike, venivano poi venduti in tutta la Tuscia, dal litorale alla zona del lago di Bolsena fino al capoluogo. L'organizzazione era composta da 56 persone. Gli indagati, per eludere le investigazioni e per evitare di essere intercettati, nel comunicare tra di loro usavano esclusivamente il Wolof, un dialetto senegalese difficile da capire e tradurre non solo per la complessità linguistica ma anche per la difficoltà per le forze di polizia a reperire un interprete idoneo ed affidabile. Ad ogni componente dell'organizzazione era affidato uno specifico ruolo: alcuni avevano il compito di assemblare il materiale contraffatto; altri quello di provvedere alla distribuzione e alla vendita al dettaglio; altri ancora quello da fungere da vedette per avvisare gli addetti allo smercio dell'arrivo delle forze dell'ordine con l'uso di appositi codici comunicativi criptati. Via chat veniva, inoltre, svolto anche il commercio dei prodotti illegali: numerosi gli acquirenti italiani che usufruivano del servizio. Gli utenti sono stati tutti identificati e saranno sanzionati con multe fino a 7mila euro.