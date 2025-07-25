Blera, visite gratuite alla necropoli etrusca di San Giovenale. E per finire degustazione “Tempo di Vino”

Roma Weekend - Newsletter Gli eventi del fine settimana, ogni giovedì Iscriviti e ricevi le notizie via email

La provincia di Viterbo ne è disseminata. E questa rappresenta sicuramente una delle chicche archeologiche di cui il territorio è ricco. Ebbene, per chi ancora non lo conoscesse ecco l’occasione giusta per rimediare: questa sera alle 17,30 sarà possibile scoprire San Giovenale, un sito archeologico straordinario che si trova a Blera. Di cosa si tratta? Di una delle rarissime acropoli etrusca con resti di case, strade, pozzi nonché una necropoli rupestre scolpita nella roccia. L’appuntamento di oggi si chiama “Tempo di vino”. E il motivo vuole legare l’antica storia dei popoli che abitarono questi luoghi alla cultura enologica odierna.San Giovenale è un luogo speciale, attraversato da un antico asse viario usato per secoli da uomini, greggi e mercanti anche nella pratica della transumanza. Tutto questo immerso in una suggestiva forra scavata dal fiume Vesca, in un’area protetta come Sito di importanza comunitaria (Sic), con paesaggi intatti e una ricca biodiversità. Molte le curiosità restituite da questo luogo speciale carico di storia e misteri ancora da svelare: proprio negli scavi di San Giovenale sono emerse tracce archeologiche di viticoltura e vinificazione etrusca, con semi d’uva, anfore e torchi. L’obiettivo della manifestazione è tornare oggi a degustare il vino locale. mezzo per ritrovare e festeggiare le radici storiche di questa terra.Dopo la visita lo spostamento in auto nella vicinissima frazione di Civitella Cesi, uno dei borghi più piccoli e autentici del Lazio per vivere “Tempo di vino” con degustazioni di vino locale, musica dal vivo, assaggi di prodotti tipici e bancarelle con prodotti del territorio“L’atmosfera – promettono gli organizzatori - è quella di una grande riunione di famiglia: il borgo piccino, immerso nella natura, accoglie i visitatori con il calore e la cordialità tipica di chi apre davvero le porte di casa. Un’esperienza intima, autentica e conviviale, perfetta per una sera di estate e difficile da dimenticare”. La visita guidata è gratuita, offerta dall’assessorato al Turismo del Comune di Blera, che ha organizzato l’evento, ed è a cura delle guide turistiche di Blera “Antico Presente”. La visita guidata durerà al massimo un paio di ore, mentre le degustazioni inizieranno dalle 19.30 in poi. Prenotazioni obbligatorio scrivendo un messaggio WhatsApp al 339 5718135 o una mail a info@anticopresente.it.