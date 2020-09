© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Abbiamo vinto grazie alla nostra serietà e concretezza». A Blera la fascia tricolore va a Nicola Mazzarella, che ha battuto Luca Torelli per 1.120 voti a 977. In percentuale, 53,41 contro 46,59. Il candidato della lista Tradizione e sviluppo per Blera e Civitella Cesi è dunque il successore dell’uscente Elena Tolomei.Il nuovo sindaco ha in dote 8 seggi, il doppio di quelli del suo antagonista, che ha corso con la lista Per Blera e Civitella Cesi. Mazzarella ha 43 anni ed è dipendente Inail. «Ci aspettavamo di vincere – dice il neo primo cittadino - eravamo sicuri di farcela. Chiaramente non si è mai certi fino al momento dello spoglio, ma c’era la forte convinzione che il nostro progetto fosse vincente».C’è un motivo per cui gli elettori l’hanno premiato, un messaggio che ha sfondato, per Mazzarella: «I nostri punti vincenti sicuramente sono la serietà e la concretezza. Abbiamo pensato a un progetto realizzabile e utile alla popolazione e credo che questo abbia fatto la differenza. Perché vuole essere vicino ai cittadini, quelli più in difficoltà, soprattutto in questa fase post Covid, purtroppo ancora emergenziale». Ecco su cosa si basa, questo progetto. «Abbiamo pensato alle imprese e alle fasce più disagiate. C’è un piano di opere pubbliche fattibile, uno di sviluppo turistico che consenta al nostro paese di rilanciarsi, abbiamo un piano serio di impostazione del nuovo servizio di raccolta differenziata e anche sul servizio idrico. Sono in campo proposte serie e non slogan».Appena insediato, Mazzarella punta a mettere in luce un cambio di rotta. «Vorrei far vedere subito la nostra mano. Vogliamo adoperarci per Blera e Civitella Cesi: vorrei fare qualcosa – conclude - soprattutto dl punto di vista della manutenzione».