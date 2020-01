Bimbo di tre anni rischia di soffocare, salvato dal medico del 118

Ha rischiato di perdere la vita un bimbo di tre anni, che nella serata di oggi stava per soffocare a Montalto.



Il piccolo all'ora di cena era casa con i familiari, quando improvvisamente un pezzo di carota gli ha ostruito le via aree. I genitori hanno chiamato la sala operativa del 118 che ha tempestivamente indirizzato sul posto un'automedica e un'ambulanza della Misericordia.



Il medico di turno, vista la grave situazione, ha subito eseguito la manovra pediatrica di disostruzione delle vie aeree salvando il piccolo da morte certa. Nel frattempo è stato allertato l'elisoccorso regionale, che da Viterbo in pochi minuti l'equipe medica a bordo di Pegaso 33 è atterrata al campo sportivo Martelli.



Il piccolo paziente è stato comunque elitrasportato in codice rosso per ulteriori accertamenti all'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma.