Bimba di tre mesi trovata senza vita in casa, indagini in corso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Perchè una bimba di appena tre mesi è stata trovata senza vita nella casa dove viveva con i genitori? E' la domanda a cui, dal primo pomeriggio, in tanti stanno cercando di dare una risposta.L'allarme è scattato nel primo pomeriggio nello storico quartiere di Pianoscarano,a Viterbo. Qui la bambina è stata trovata morta dai medici del 118, arrivati sul posto dopo la telefonata dei genitori. Si tratta di una coppia di senegalesi che da pochi mesi si erano trasferiti a Viterbo. All'interno dell'abitazione, cui si accede da una scala esterna da via della Salita, è stato trovato il corpicino della piccola. Inutili i tentivi di rianimarla.A quel punto i sanitari, di fronte ad alcune incongruenze rilevate sul posto, hanno deciso di far intervenire la polizia, che con l'ausilio degli specialisti della Scientifica ha iniziato a indagare sulle cause del decesso.