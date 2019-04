Bilancio, partita la maratona in consiglio: 6 milioni di entrate di «dubbia e difficile esazione»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un bilancio da 65 milioni di euro. E un decimo del malloppo è stato accantonato per entrate che non arriveranno mai. A palazzo dei Priori è iniziata la maratona che dovrà portare all'approvazione entro il 22, sotto lo sguardo vigile del prefetto Giovanni Bruno, presente alla prima seduta, che ha indicato in questo giorno la deadline.L'assessore Enrico Maria Contardo ha fornito i primi numeri del documento: dei 65 milioni di spesa corrente, oltre 15 riguardano la spesa di personale, 1,1 le imposte, compresa l’Irap, quasi 34 sono invece relativi ad acquisti di beni e servizi. «Tra questi - dice - vi sono le spese di funzionamento dell’ente e i servizi, dalla pubblica illuminazione alla raccolta e smaltimento dei rifiuti, dalla manutenzione delle strade a quella delle scuole.Ancora: a 4,8 milioni ammontano i trasferimenti correnti, «che riguardano la contribuzione sostenuta dall’ente verso le famiglie e i soggetti in carico presso il servizio sociale, ma anche i contributi verso le istituzioni sociali private dello sport e della cultura e del turismo», 1,3 sono di interessi passivi per mutui e prestiti obbligazionari, di 142 mila euro la voce su rimborsi e poste correttive delle entrate.«Infine 8,7 milioni di altre spese correnti che non sono affatto residuali, ma concernono le poste prudenziali relative all’accantonamento di entrate considerate di dubbia e difficile esazione, pari a 6 milioni, e che se venissero spese genererebbero sofferenze di cassa. Tra gli accantonamenti prudenziali troviamo anche il fondo rischi contenzioso che viene quantificato in euro 892 mila euro e il fondo pluriennale vincolato di 1,3 milioni, accantonamento di risorse già accertate la cui spesa diventa esigibile negli esercizi successivi».Gli investimenti vanno «dall’acquisto arredi per le scuole, alla realizzazione del canile comunale e di aree di sgambamento, ai lavori di riqualificazione di arredo urbano e al potenziamento dei sistemi informatici, senza tralasciare di completare le opere in itinere. E’ una spesa che vale circa 13 milioni di euro di cui 9 finanziati con entrate già accertate. I contributi agli investimenti pari a 1 milione e 153 mila euro sono destinati agli interventi di riqualificazione energetica dell’istituto Fantappié e della sede comunale di palazzo dei Priori. Gli oneri di urbanizzazione - conclude Contardo - sono destinati per circa 1,3 milioni alla manutenzione ordinaria del verde pubblico, del patrimonio e delle strade».