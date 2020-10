In un bilancio che lamenta 4,7 milioni di minori entrate, oltre ai 400 mila euro per il Natale ne spuntano 830 mila per le progettazioni. Cosa che secondo il capogruppo del Pd Alvaro Ricci «è follia, perché nel Dup ci sono zero interventi di programmazione». E’ uno degli aspetti emersi ieri in commissione, dove il bilancio è stato approvato per 7 voti a 5 prima di approdare in consiglio comunale.

Tanti progetti, che secondo Ricci difficilmente vedranno la luce. Di questi, 400 mila sono per la progettazione definitiva sul bando sulle periferie. «Ma così – dice - sono soldi perduti. Andava acceso un mutuo alla Cassa depositi e prestiti per poi verificare se era possibile recuperarli mettendoli a carico del finanziamenti. Col mutuo si poteva pure tenere l’avanzo libero per le urgenze della città».

Poi ci sono 150 mila euro per progetti dei lavori pubblici, 25 mila per il parco canile, «che stano lì ogni anno senza essere mai spesi», 70 mila per il piano urbano del traffico, 30 per il progetto di recinzione dell’area termale, 75 mila per progettare il verde pubblico, «con l’erba che cresce dappertutto», e 82 mila per le luminarie. «E’ una cosa vergognosa – continua Ricci - sono progettazioni di fine anno che sul 2020 avranno effetto zero, anche perché per importi così elevati vanno fatte procedure di affidamento serie e lunghe. A meno che non facciano spezzatini per elargirli a raffica. Hanno caricato tutto lì perché non sono capaci di utilizzare l’avanzo di amministrazione: lo dimostra anche il fatto che su 7 milioni ne usano solo 5».

Nella sua relazione, l’assessore al bilancio Enrico Maria Contardo ha evidenziato un totale di 4,7 milioni di euro di minori entrate rispetto al 2019: meno 850 mila di Imu, 1,6 milioni di addizionale Irpef, 200 mila di Tosap, 130 mila di imposta sulla pubblicità, 70 mila di diritti sulle pubbliche affissioni, 860 mila di multe, 470 mila di proventi di permessi a costruire. 560 mila di Tari. Oltre alle progettazioni, l’avanzo di amministrazione servirà per interventi straordinari di infomobilità (180 mila), manutenzione scuole (121 mila), sistemazione piazzale Gramsci (50 mila), 200 nuovi punti luce (250 mila).

Infine una gaffe dell’assessore Marco De Carolis: Massimo Erbetti (M5S) ha chiesto lumi su una voce relativa all’Ares 118, lui ha risposto che sono stati spesi per l’estate viterbese. Lapidario il commento del pentastellato: «Assurdo».

