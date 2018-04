Bilancio, ecco la road map a tappe forzate per il via libera entro il 23: si parte domani

di Massimo Chiaravalli

Bilancio, si entra nel vivo. A palazzo dei Priori hanno tracciato la road map che porterà il consiglio comunale alla discussione dell’atto che si preannuncia tecnico, ovvero senza particolare programmazione politica. La prima tappa è domani pomeriggio alle 15 con la conferenza dei capigruppo.



Dopo la diffida del prefetto Giovanni Bruno (a sinistra nella foto, insieme al nuovo segretario generale e al sindaco Leonardo Michelini), c’è da fare le corse: il bilancio va approvato inderogabilmente entro il 23 aprile. L’intenzione dell’attuale maggioranza è di ripresentare lo stesso dello scorso anno, in modo da consentire a chi verrà di poter spendere subito. Il comune, visto che la scadenza del 31 marzo per l’approvazione è abbondantemente sforata, è infatti in gestione provvisoria: si può spendere solo per gli stipendi dei dipendenti e le emergenze. Ma l’opposizione non ci sta e non si presta a fare da sponda: chi governa deve trovare da solo i numeri per l’approvazione.



Il primo appuntamento è fissato per domani: alle 15 si vedranno i capigruppo per stabilire la data del consiglio comunale della prossima settimana. E intanto si portano tutti gli atti propedeutici in commissione: la seconda è stata convocata lunedì e martedì alle 9,30 dal presidente Livio Treta. All’ordine del giorno la destinazione dei proventi dell’imposta di soggiorno, l’approvazione del documento unico di programmazione 2018-2020, quindi della proposta di delibera del bilancio di previsione 2018-2020. Poi si potrà andare in aula, con tempi strettissimi che imporranno la ghigliottina sugli emendamenti.

Mercoledì 11 Aprile 2018



