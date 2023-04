Venerdì 7 Aprile 2023, 05:25

Bilancio, la discussione comincia subito coi fuochi d’artificio. Un paio di risse - politiche, s’intende - e accuse alla maggioranza di non fare nulla di ciò che in campagna elettorale rinfacciava a chi c’era prima. A cominciare dall’indennità della giunta Frontini, che già costa il doppio di quella Arena.

Dopo l’esposizione degli assessori, ieri mattina nella sala d’Ercole via al dibattito, con la strada spianata per l’opposizione. «Le visioni di città che descrivevate in campagna elettorale - ha esordito Alvaro Ricci (Pd) - sono scomparse. La cosa più grave è la scomparsa delle ex terme Inps: non ci sono neanche nel Dup, vuol dire che non sono un obiettivo». Altro tema delicato, i rifiuti, dove Frontini «è in perfetta continuità con Arena, con proroghe su proroghe». Poi il dem va dritto sui costi della giunta. «Noi con Michelini decidemmo di toglierci il 10% per mettere l’ottavo assessore, anche per non sentire le critiche di Frontini. Siamo passati dai 300 mila euro di Arena ai 576 mila di quest’anno, che il prossimo diventeranno oltre 700 mila. La legge dice che puoi portarli fino a quella cifra e fino al 2024 viene coperta la differenza. Dopo che facciamo, tiriamo fuori dal bilancio 400 mila euro in più?».

Anche Andrea Micci (Lega) ha fatto le pulci alle varie poste, partendo dalle fontane. «Con 25 mila euro neanche le pulite. Prima gridavate allo sgretolamento del peperino, ora si è fermato?». Sulle scuole «i certificati di prevenzione incendi - ha continuato - sono spariti tutti, non servono più? Sulla sicurezza ci sono zero euro, sullo sfalcio dell’erba nelle aree fuori contratto avete diminuito i soldi da 100 mila a 30 mila euro. E l’ufficio legale interno che volevate fare dov’è?». Insomma, «di quello che dicevate in campagna elettorale non c’è nulla. Ma sono aumentate le indennità degli amministratori, quando Frontini da consigliere diceva che bisognava rinunciare al gettone di presenza». Dulcis in fundo, «aumenterà la Tari».

Dai banchi di Fratelli d’Italia, Laura Allegrini ha definito il bilancio «senza infamia e senza lode, ma la cosa impressionante è che nessun consigliere di maggioranza senta l’orgoglio di intervenire su un tema che gli piace o gli è stato delegato dagli elettori». La prima parte della discussione si è chiusa con i nervi a fior di pelle tra la presidente del consiglio Letizia Chiatti e Alessandra Troncarelli (Pd) sull’andamento dei lavori, per riprendere sulla stessa linea con attori diversi: la dem Lina Delle Monache e l’assessore Patrizia Notaristefano, sul balletto di cifre dei servizi sociali.

Poi è toccato alla replica della sindaca. «Nel bilancio - ha detto - si vedono le nostre priorità sugli investimenti fatti, nei progetti a lungo termine e all’oggi. Siamo stati chiamati a svolgere un mandato difficile, dopo altri ritenuti non soddisfacenti. Abbiamo da recuperare e da sognare, è il nostro primo e come tale mette una serie di semi». Ma il ragionamento complessivo è su 5 anni, «non tutto quindi va fatto nel primo: ci saranno altri bilanci». Sugli emendamenti «valuteremo le proposte della minoranza, la maggioranza non ne ha perché ha contribuito lavorando come un unico corpo». Si ricomincia giovedì e venerdì prossimi, dopo Pasqua. Una benedizione.