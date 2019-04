Bilancio Comune, presentati 7.200 emenedamenti. E adesso vanno stampati tutti

Sommersi dagli emendamenti. Alla fine sono oltre 7 mila quelli presentati stamattina. O meglio, circa 7.100 sono solo quelli del M5S, mentre gli altri gruppi consiliari di opposizione si sono limitati a una ventina per uno o poco più. Il totale si aggira dunque sui 7.200.

Adesso la palla passa agli uffici. Perché se a chi li presenta è concesso di inviarli tramite posta elettronica certificata, per apporre su ognuno di questi i pareri tecnico e contabile è necessario stamparli tutti. Uno dopo l’altro.

Se in aula i consiglieri saranno inondati di numeri e proposte da discutere, gli uffici sono dunque già sepolti sotto un mare di carta per consentire che tutti gli emendamenti arrivino in aula in tempo per la prima delle tre sedute programmate, ovvero giovedì mattina alle 9,30.

