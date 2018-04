Bilancio comunale, c'è la diffida del prefetto: «Avete venti giorni per approvarlo»

di Massimo Chiaravalli

«Alla data odierna non risulta, agli atti di questo ufficio, alcuna comunicazione relativa all'approvazione del bilancio». Il prefetto Giovanni Bruno (nella foto, a destra), vista anche l'aria che tira, non ha perso tempo e martedì ha inviato la diffida a palazzo dei Priori. Che adesso ha 20 giorni di tempo «per procedere ai prescritti adempimenti».



Bilancio sì, no, forse. Nei giorni scorsi il consigliere dem Francesco Serra auspicava l'approvazione in aula dell'atto, che ha già avuto l'okay venerdì scorso in giunta. Anche perché si tratta di un bilancio tecnico su cui sarebbe difficile litigare per la maggioranza. Invece all'ultima conferenza dei capigruppo il sindaco Leonardo Michelini ha cercato di sondare il terreno con la minoranza, che però ha risposto picche: «Non avete i numeri, non è il caso», è stata la risposta.



La pratica sembrava dunque destinata ad essere portata almeno in commissione e inserita all'ordine del giorno del consiglio comunale, per essere affrontata dalla prossima amministrazione dopo il voto del 10 giugno. C'è però un problema: dal 1 aprile, visto che l'approvazione avrebbe dovuto essere entro il 31 marzo, palazzo dei Priori può muoversi solo in gestione provvisoria: si può spendere solo per pagare gli stipendi e per poche altre emergenze.



La lettera è stata inviata al sindaco, al segretario generale e al ministero dell'Interno. La diffida del prefetto potrebbe dunque cambiare le carte in tavola, anche perché la Prefettura «resta in attesa di urgente comunicazione – così si conclude la missiva - degli estremi della delibera di approvazione in consiglio comunale del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018».

Giovedì 5 Aprile 2018



